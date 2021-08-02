Tottenham'da Harry Kane sorunu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da Harry Kane krizi yaşandı.



Manchester City, Manchester United ve Chelsea ile adı anılan Harry Kane, Tottenham'da antrenmana çıkmadı.



Tottenham, izinsiz olarak antrenmanda yer almayan 28 yaşındaki golcüye yüklü bir para cezası verecek.



Öte yandan İngiliz basını, Tottenham ile Harry Kane arasındaki krizin büyüyeceğini öne sürdü.



2024 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi bulunan Kane'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.



