Tottenham'da çanlar Espirito Santo için çalıyor!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Tottenham'da, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yolların ayrılabileceği belirtildi.



Ligde son olarak kendi sahasında Manchester United'a 3-0 boyun eğen Londra temsilcisinde, Konferans Ligi'ndeki Vitesse ve ligdeki Everton maçlarında alınacak kötü bir sonucun ardından Portekizli menajer ile yolların ayrılacağı kaydedildi.



10 HAFTADA 15 PUAN



Santo yönetimindeki Tottenham, 10 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 15 puanla 8. sırada yer alıyor. İngiliz ekibi, Avrupa Konferans Ligi'nde ise 3 maçta 4 puan topladı.



WOLVES İLE DİKKAT ÇEKTİ



47 yaşındaki Santo, Premier Lig'de Wolves ile aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmesinin ardından, Temmuz 2021'de Tottenham'a imza attı.





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