Tottenham'da 6 oyuncu yolcu!

Tottenham'ın ocak ayı transfer döneminde 6 futbolcuyla yollarını ayıracağı iddia edildi.
İngiliz basınına göre, Tottenham, teknik direktör Antonio Conte'nin takımda düşünmediği 6 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.
Haberde ayrıca yolların ayrılması planlanan oyuncuların, Ndombele, Dele Alli, Bergwijn, Doherty, Tanganga ve Lo Celso olduğu ifade edildi.
İngiliz basınına göre, Tottenham, teknik direktör Antonio Conte'nin takımda düşünmediği 6 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.
Haberde ayrıca yolların ayrılması planlanan oyuncuların, Ndombele, Dele Alli, Bergwijn, Doherty, Tanganga ve Lo Celso olduğu ifade edildi.