Tottenham'da 6 oyuncu yolcu!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın 6 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'da 6 oyuncu yolcu!
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08 Ocak 2022 17:20
Tottenham'ın ocak ayı transfer döneminde 6 futbolcuyla yollarını ayıracağı iddia edildi.

İngiliz basınına göre, Tottenham, teknik direktör Antonio Conte'nin takımda düşünmediği 6 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca yolların ayrılması planlanan oyuncuların, Ndombele, Dele Alli, Bergwijn, Doherty, Tanganga ve Lo Celso olduğu ifade edildi.


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