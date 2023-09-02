İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Burnley ile Tottenham karşı karşıya geldi. Maçta 1-0 geriye düşen Tottenham, mücadelede 5-2'lik skorla galibiyete ulaştı.
Burnley'in golllerini 4. dakikada Lyle Foster ve 90. dakikada Josh Brownhill kaydetti.
Tottenham'ın golleri 16, 63 ve 66. dakikada Heung-min Son, 45. dakikada Cristian Romero, 54. dakikada James Maddison'dan kaydetti.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham puanını 10'a yükseltti. Burnley henüz puanla tanışamadı.
İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Burnley, Nottingham Forest'a konuk olacak. Tottenham, Sheffield United'ı ağırlayacak.
Burnley'in golllerini 4. dakikada Lyle Foster ve 90. dakikada Josh Brownhill kaydetti.
Tottenham'ın golleri 16, 63 ve 66. dakikada Heung-min Son, 45. dakikada Cristian Romero, 54. dakikada James Maddison'dan kaydetti.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham puanını 10'a yükseltti. Burnley henüz puanla tanışamadı.
İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Burnley, Nottingham Forest'a konuk olacak. Tottenham, Sheffield United'ı ağırlayacak.