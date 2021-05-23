Tottenham, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi biletini verdi!

Premier Lig'de bu sezon en uzun süre ilk 4 sırada yer alan Leicester City, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.



📆242 gün, Leicester

📆155 gün, MANU

📆139 gün, Liverpool

📆130 gün, Man City

📆102 gün, Chelsea pic.twitter.com/prVO26R1YV



— Sporx (@sporx) May 23, 2021

İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.Son haftada deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup olan Chelsea, 43. dakikada Traore ve 52. dakikada penaltıdan El-Ghazi'nin golleriyle 2-0 geriye düştü. 70. dakikada ağları bulan Chilwell, maçın 2-1'lik skorunu belirledi. Chelsea, Leicester City'nin puan kaybı sonrasında 67 puanla ve averajla Şampiyonlar Ligi bileti aldı.Uzun süre Premier Lig'de ilk 4'te yer alan Leicester City, son 5 haftada 4 kez puan kaybı yaşadı ve sezonu 66 puanla 5. sırada tamamladı. Tottenham'a 4-2 yenilen Leicester City'nin gollerini 18. ve 52. dakikalarda penaltıdan Vardy kaydderken, Tottenham'ın sayılarını 41. dakikada Kane, 76. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Schmeichel ve 87. ile 90+5. dakikada Bale kaydetti.Son hafta evinde Southampton'ı ağırlayan West Ham, 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. West Ham'ın gollerini 30. ve 33. dakikalarda Fornals ile 86. dakikada Rice kaydetti.Son haftaya girerken Tottenham'ın puan kaybını bekleyen Arsenal, evinde Brighton'ı 2-0 yenmesine rağmen, Tottenham'ın Leicester'ı 3-2 yenmesinin ardından sezonu 61 puanla 8. sırada tamamladı.Manchester CityManchester UnitedLiverpoolChelseaLeicester CityWest HamTottenhamFulhamWest BromwichSheffield United