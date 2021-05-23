Tottenham, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi biletini verdi!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Tottenham, Leicester City'yi yendi ve bu sonuçla Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte, Beşiktaş önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Haber; Sporx.com
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Tottenham, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi biletini verdi!
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23 Mayıs 2021 19:54
İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.

Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.

CHELSEA KABUSUN KIYISINDAN DÖNDÜ

Son haftada deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup olan Chelsea, 43. dakikada Traore ve 52. dakikada penaltıdan El-Ghazi'nin golleriyle 2-0 geriye düştü. 70. dakikada ağları bulan Chilwell, maçın 2-1'lik skorunu belirledi. Chelsea, Leicester City'nin puan kaybı sonrasında 67 puanla ve averajla Şampiyonlar Ligi bileti aldı.



LEICESTER CITY DIŞARIDA KALDI

Uzun süre Premier Lig'de ilk 4'te yer alan Leicester City, son 5 haftada 4 kez puan kaybı yaşadı ve sezonu 66 puanla 5. sırada tamamladı. Tottenham'a 4-2 yenilen Leicester City'nin gollerini 18. ve 52. dakikalarda penaltıdan Vardy kaydderken, Tottenham'ın sayılarını 41. dakikada Kane, 76. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Schmeichel ve 87. ile 90+5. dakikada Bale kaydetti.

WEST HAM UEFA AVRUPA LİGİ'NDE

Son hafta evinde Southampton'ı ağırlayan West Ham, 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. West Ham'ın gollerini 30. ve 33. dakikalarda Fornals ile 86. dakikada Rice kaydetti.

ARSENAL AVRUPA'YA GİDEMEDİ

Son haftaya girerken Tottenham'ın puan kaybını bekleyen Arsenal, evinde Brighton'ı 2-0 yenmesine rağmen, Tottenham'ın Leicester'ı 3-2 yenmesinin ardından sezonu 61 puanla 8. sırada tamamladı.



PREMIER LİG'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Chelsea

PREMIER LİG'DE UEFA AVRUPA LİGİ
Leicester City
West Ham

PREMIER LİG'DE KONFERANS LİGİ
Tottenham

PREMIER LİG'DE KÜME DÜŞENLER
Fulham
West Bromwich
Sheffield United


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