Tottenham, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi biletini verdi!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.
Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.
Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.
CHELSEA KABUSUN KIYISINDAN DÖNDÜ
Son haftada deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup olan Chelsea, 43. dakikada Traore ve 52. dakikada penaltıdan El-Ghazi'nin golleriyle 2-0 geriye düştü. 70. dakikada ağları bulan Chilwell, maçın 2-1'lik skorunu belirledi. Chelsea, Leicester City'nin puan kaybı sonrasında 67 puanla ve averajla Şampiyonlar Ligi bileti aldı.
LEICESTER CITY DIŞARIDA KALDI
Uzun süre Premier Lig'de ilk 4'te yer alan Leicester City, son 5 haftada 4 kez puan kaybı yaşadı ve sezonu 66 puanla 5. sırada tamamladı. Tottenham'a 4-2 yenilen Leicester City'nin gollerini 18. ve 52. dakikalarda penaltıdan Vardy kaydderken, Tottenham'ın sayılarını 41. dakikada Kane, 76. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Schmeichel ve 87. ile 90+5. dakikada Bale kaydetti.
WEST HAM UEFA AVRUPA LİGİ'NDE
Son hafta evinde Southampton'ı ağırlayan West Ham, 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. West Ham'ın gollerini 30. ve 33. dakikalarda Fornals ile 86. dakikada Rice kaydetti.
ARSENAL AVRUPA'YA GİDEMEDİ
Son haftaya girerken Tottenham'ın puan kaybını bekleyen Arsenal, evinde Brighton'ı 2-0 yenmesine rağmen, Tottenham'ın Leicester'ı 3-2 yenmesinin ardından sezonu 61 puanla 8. sırada tamamladı.
PREMIER LİG'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Chelsea
PREMIER LİG'DE UEFA AVRUPA LİGİ
Leicester City
West Ham
PREMIER LİG'DE KONFERANS LİGİ
Tottenham
PREMIER LİG'DE KÜME DÜŞENLER
Fulham
West Bromwich
Sheffield United
Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.
Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.
CHELSEA KABUSUN KIYISINDAN DÖNDÜ
Son haftada deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup olan Chelsea, 43. dakikada Traore ve 52. dakikada penaltıdan El-Ghazi'nin golleriyle 2-0 geriye düştü. 70. dakikada ağları bulan Chilwell, maçın 2-1'lik skorunu belirledi. Chelsea, Leicester City'nin puan kaybı sonrasında 67 puanla ve averajla Şampiyonlar Ligi bileti aldı.
LEICESTER CITY DIŞARIDA KALDI
Uzun süre Premier Lig'de ilk 4'te yer alan Leicester City, son 5 haftada 4 kez puan kaybı yaşadı ve sezonu 66 puanla 5. sırada tamamladı. Tottenham'a 4-2 yenilen Leicester City'nin gollerini 18. ve 52. dakikalarda penaltıdan Vardy kaydderken, Tottenham'ın sayılarını 41. dakikada Kane, 76. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Schmeichel ve 87. ile 90+5. dakikada Bale kaydetti.
WEST HAM UEFA AVRUPA LİGİ'NDE
Son hafta evinde Southampton'ı ağırlayan West Ham, 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. West Ham'ın gollerini 30. ve 33. dakikalarda Fornals ile 86. dakikada Rice kaydetti.
ARSENAL AVRUPA'YA GİDEMEDİ
Son haftaya girerken Tottenham'ın puan kaybını bekleyen Arsenal, evinde Brighton'ı 2-0 yenmesine rağmen, Tottenham'ın Leicester'ı 3-2 yenmesinin ardından sezonu 61 puanla 8. sırada tamamladı.
PREMIER LİG'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Chelsea
PREMIER LİG'DE UEFA AVRUPA LİGİ
Leicester City
West Ham
PREMIER LİG'DE KONFERANS LİGİ
Tottenham
PREMIER LİG'DE KÜME DÜŞENLER
Fulham
West Bromwich
Sheffield United
Premier Lig'de bu sezon en uzun süre ilk 4 sırada yer alan Leicester City, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.
📆242 gün, Leicester
📆155 gün, MANU
📆139 gün, Liverpool
📆130 gün, Man City
📆102 gün, Chelsea pic.twitter.com/prVO26R1YV
— Sporx (@sporx) May 23, 2021