Tottenham, Gareth Bale'in artı 1 yıl daha kiralama opsiyonunu kullanmayarak sezon sonunda Real Madrid'e geri gönderme kararı aldı.



AS'ta yer alan habere göre; Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Gareth Bale'i kulübe getirme konusunda istekli olsa da Galli oyuncunun performansı sonrası fazla süre vermedi. Sık sık sakatlanan ve istikrarlı performans sergileyemeyen Bale için Tottenham, kiralama bedeli uygun olsa da bu hakkı kullanmama kararı aldı.



Tottenham, Gareth Bale'i Real Madrid'den 30 milyon euro'luk maaşının yarısını karşılama bedeliyle kiralamıştı. Kuzey Londra kulübünün kiralama anlaşmasını, aynı şartlarla 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyordu.



Gareth Bale, bu sezon Tottenham formasıyla 4 lig maçında 160 dakika süre aldı ve 1 gol attı.



