Tottenham, Avrupa'yı tehlikeye soktu!

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta mücadelesinde Tottenham, konuk ettiği Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu ve 59 puanda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, Avrupa'yı tehlikeye soktu!
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19 Mayıs 2021 21:57
İngiltere Premier Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Tottenham, Aston Villa'yı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Regulion ve 39. dakikada Watkins attı. Tottenham'ın tek sayısını ise 8. dakikada Steven Bergwijn kaydetti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. yenilgisini alan Tottenham, 59 puanla ve maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı. Tottenham, gelecek hafta kazanamazsa rakiplerinin olası galibiyetinde Avrupa Ligi'ne kalamayacak.

3 maç aradan sonra kazanan Aston Villa ise 52 puanla 11. sırada yer aldı.

Tottenham, gelecek hafta Leicester deplasmanına konuk olacak. Aston Villa ise Chelsea'yi ağırlayacak.


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