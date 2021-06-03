Tottenham anahtarı Conte'ye teslim etmek istiyor

Inter'i 9 yıl aradan sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaştıran Antonio Conte, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ile anlaşmak üzere...



Real Madrid'den gelen teklifi geri çeviren ve kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediğini ifade eden Conte ile Tottenham bir süredir görüşmelerde bulunuyordu.



Conte ile 3 yıllık yeni sözleşme üzerinden görüşmelere başlayan Tottenham, İtalyan teknik adama yıllık 20 milyon euro maaş önerdi. Conte, Tottenham ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşırsa sözleşme sonunda bonuslar hariç net 60 milyon euro kazanacak.



Conte'yi takımın başına getirmek isteyen Tottenham, bir sürpriz hamle daha yaparak

Juventus'tan ayrılan sportif direktör Fabio Paratici'yi görevlendirmek istiyor.



