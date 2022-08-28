Tottenham'a 3 puanı Kane getirdi!

Premier Lig 4. hafta mücadelesinde Tottenham, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.



The City Ground'da oynanan mücadeleyi Tottenham 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. ve 81. dakikadalarda Harry Kane kaydetti.



Tottenham'ın iki golünü kaydeden Harry Kane, 56. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Harry Kane, kariyerinin 201. lig golünü Nottingham Forest'a karşı kaydetti. Kane, bu gollerin 187'sini Premier League'de kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Tottenham puanını 10'a yükseltti. Nottingham Forest ise 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, West Ham'ı konuk edecek. Nottingham Forest ise Manchester City deplasmanına gidecek.





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