Tottenham 4 oyuncusunu gözden çıkardı

Tottenham kulübü 4 oyuncuyu Güney Kore'de gerçekleştirilecek kampa götürmeme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham 4 oyuncusunu gözden çıkardı
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10 Temmuz 2022 00:15
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 4 oyuncusuna kulüp bulmaları için izin verdi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham, Güney Kore'de gerçekleştirilecek hazırlık kampına 4 oyuncuyu götürmeme kararı aldı. Kadroya alınmayan Lo Celso, Ndombele, Reguilon ve Harry Winks'e ayrıca kulüp bulmaları için izin verildiği belirdildi.

Tottenham'ın 4 oyuncuyu isteyen kulüplere gerekli kolaylığı sağlayarak takımdan ayrılmaları için gelen teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

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