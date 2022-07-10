Tottenham 4 oyuncusunu gözden çıkardı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 4 oyuncusuna kulüp bulmaları için izin verdi.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham, Güney Kore'de gerçekleştirilecek hazırlık kampına 4 oyuncuyu götürmeme kararı aldı. Kadroya alınmayan Lo Celso, Ndombele, Reguilon ve Harry Winks'e ayrıca kulüp bulmaları için izin verildiği belirdildi.



Tottenham'ın 4 oyuncuyu isteyen kulüplere gerekli kolaylığı sağlayarak takımdan ayrılmaları için gelen teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.





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