Tottenham 2023'ü galibiyetle kapattı!

Premier Lig 20. hafta maçında Tottenham, sahasında Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tottenham 2023'ü galibiyetle kapattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2023 19:07
Son güncelleme 31 Aralık 2023 19:08
Premier Lig 20. hafta maçında Tottenham, sahasında Bournemouth ile karşılaştı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pape Sarr, 71. dakikada Heung-Min Son ve 80. dakikada Richarlison kaydetti. Konuk ekibin tek golü 84. dakikada Alex Jay Scott'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Brighton mağlubiyeti sonrası moral buldu. Bournemouth ise ligde 7 maç sonra mağlup oldu.

Tottenham bu galibiyetle puanını 39 yaptı. Bournemouth ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Manchester United'a konuk olacak. Bournemouth ise Liverpool'u ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery