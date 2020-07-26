Tottenham, 1 puanla Avrupa'ya gidiyor!

İngiltere Premier Lig'de 38. ve son hafta karşılaşmasında Crystal Palace, Tottenham'ı konuk etti.



Selhurst Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Konuk ekibin golünü 13. dakikada Harry Kane kaydetti. Crystal Palace'ın golünü ise 53. dakikada Jeffrey Schlupp attı.



3 maç sonra puan kaybeden Tottenham, puanını 59 yaptı ve 6. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı. 7 maçlık mağlubiyet serisini bu beraberlikle sonlandıran Palace, 43 puanla 14. sırada yer buldu.



MOURINHO, AVRUPA'YI İSTEMİYORDU



Avrupa Ligi'nin önemli bir turnuva olmadığını kaydeden Tottenham Menajeri Mourinho, "Avrupa Ligi, iyi bir turnuva değil, içinde olmak istemem. Avrupa Ligi'nde olmamak bir avantajdır: Daha az maç, daha az sakatlık, daha az yorulan oyuncular. Ama yine de ben içinde bulunduğum her maçı kazanmak isterim" ifadelerini kullanmıştı.



