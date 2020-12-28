Tottenham 1-0'da tutunamadı, yine kayıp!

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham uzun süre 1-0 önde götürdüğü maçta Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham 1-0'da tutunamadı, yine kayıp!
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28 Aralık 2020 00:10
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Molineux Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Totttenham, 1. dakikada Ndombele'nin attığı golle öne geçerken, Wolverhampton'ın beraberlik sayısını kullanılan korner sonrasında 86. dakikada Saiss kaydetti. Tottenham, Wolverhampton deplasmanında 4 yıl sonra kazanamadı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Tottenham, 26 puanla, lider Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Wolverhampton ise 21 puana yükseldi ve 11. sıraya yerleşti.

Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham evinde Fulham ile karşılaşacakken, Wolverhampton ise Manchester United deplasmanına konuk olacak.



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