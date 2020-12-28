İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Molineux Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
Totttenham, 1. dakikada Ndombele'nin attığı golle öne geçerken, Wolverhampton'ın beraberlik sayısını kullanılan korner sonrasında 86. dakikada Saiss kaydetti. Tottenham, Wolverhampton deplasmanında 4 yıl sonra kazanamadı.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Tottenham, 26 puanla, lider Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Wolverhampton ise 21 puana yükseldi ve 11. sıraya yerleşti.
Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham evinde Fulham ile karşılaşacakken, Wolverhampton ise Manchester United deplasmanına konuk olacak.
Totttenham, 1. dakikada Ndombele'nin attığı golle öne geçerken, Wolverhampton'ın beraberlik sayısını kullanılan korner sonrasında 86. dakikada Saiss kaydetti. Tottenham, Wolverhampton deplasmanında 4 yıl sonra kazanamadı.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Tottenham, 26 puanla, lider Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Wolverhampton ise 21 puana yükseldi ve 11. sıraya yerleşti.
Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham evinde Fulham ile karşılaşacakken, Wolverhampton ise Manchester United deplasmanına konuk olacak.