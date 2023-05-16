Tottanham'da Lloris'in yerine Martinez

Sezon başından beri gösterdiği tutarsız performanslar yediği hatalı gollerden dolayı Tottenham'ın ikinci kaptanı olan Hugo Lloris sezon sonunda takımdan ayrılacak. 36 yaşındaki Fransız kalecinin bu sezon Londra ekibinden memnun olmadığı ve değişikliklere açık olduğu bildirildi



İLK ADAY SON DÜNYA ŞAMPİYONU



Hugo Lloris'in takımdan ayrılmasıyla kaleci arayışlarına başlayan Londra ekibi rotayı Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez'i yakından izlediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Brentford kalecisi David Raya'da bir diğer opsiyon olarak yer alıyor.



TAM TAMINA 10 SEZON



2012 senesinde Olympique Lyon takımından 13 milyon euro bedelle takıma katıldı. 10 senedir formasını terlettiği Londra ekibinde kupa kazanamadan kariyerini bitiryor



