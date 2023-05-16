Tottanham'da Lloris'in yerine Martinez

Bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Tottenham'da ayrılıklar başlıyor. Takımla ipleri kopan ilk isim Hugo Lloris olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tottanham'da Lloris'in yerine Martinez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2023 13:08
Sezon başından beri gösterdiği tutarsız performanslar yediği hatalı gollerden dolayı Tottenham'ın ikinci kaptanı olan Hugo Lloris sezon sonunda takımdan ayrılacak. 36 yaşındaki Fransız kalecinin bu sezon Londra ekibinden memnun olmadığı ve değişikliklere açık olduğu bildirildi

İLK ADAY SON DÜNYA ŞAMPİYONU

Hugo Lloris'in takımdan ayrılmasıyla kaleci arayışlarına başlayan Londra ekibi rotayı Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez'i yakından izlediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Brentford kalecisi David Raya'da bir diğer opsiyon olarak yer alıyor.

TAM TAMINA 10 SEZON

2012 senesinde Olympique Lyon takımından 13 milyon euro bedelle takıma katıldı. 10 senedir formasını terlettiği Londra ekibinde kupa kazanamadan kariyerini bitiryor

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery