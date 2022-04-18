Toto Wolff: 'Daha önce bu Ferrari gibisini görmedim'

Mercedes-AMG Petronas F1 takımının patronu Toto Wolff, Ferrari'nin motor gücü anlamında da kendilerinden çok önde olduğunu savundu.



Toto Wolff, "Sadece Ferrari'yi tebrik edebilirim. Geçen yılda bu yana Ferrari ileriye doğru çok büyük bir adım attı. Bizden beygir gücü olarak 14 gerideydiler, şimdi 14 öndeler." ifadelerini kullandı.



Avusturyalı takım patronu, "Formula 1'de daha önce hiç bu kadar kısa sürede ileriye doğru bu kadar büyük bir ilerleme görmemiştim. Ancak Ferrari bunu başardı." dedi.



Son 8 yılın takımlar şampiyonu olan Mercedes-AMG, 'porpoising', aerodinami ve motor gücü anlamında bu sezon birçok sorun yaşamaya devam ediyor. Mercedes, ilk 3 yarışta Ferrari'nin arkasında kaldı.





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