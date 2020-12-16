Toto Wolff: 'Benim için iş de hayat!'

Mercedes AMG Petronas Formula 1 takımı patronu Toto Wolff, kariyerine devam edeceğini açıkladı.



Süddeutsche Zeitung'a konuşan Toto Wolff, "Gelecek yıl Formula 1'de takım patronu olarak kalacağım." dedi.



8 yıldır Mercedes'in patronluğunu yapan Wolff, "Sonunda karar verdim ki benim için iş-hayat dengesi diye bir şey söz konusu değil. Benim için her şey hayat. Bu şirketi yönetmekten çok keyif alıyorum. Bu tutkumumu eşim Susie ile de paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.



Sürücüler için getirilmesi konuşulan maaş sınırıyla ilgili görüşü sorulan Wolff, "Maaş sınırı bence kesinlikle gelecek. Dolar milyarderlerinin sana ne ödüyorlarsa 1 fazlası mantığını bırakmak gerekiyor. Bu şekilde kar elde edebilen şirketler ortaya çıkaracağız. Tüm bu sporu ancak böyle hayatta tutabiliriz. İnsanlara gidip, 'Formula 1'e gelin. Bize her yıl milyonlarca dolar verin.' diyemeyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



