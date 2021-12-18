Toto Wolff: 'Abu Dhabi'de olanlar 'Tanrı'nın Eli'ne benziyor'

Mercedes-AMG Petronas Takım Patronu Toto Wolff, Max Verstappen'in Formula 1'de sezonun son yarışını kazanarak şampiyon olmasını futboldaki tarihi bir olaya benzetti.



Yarışın sonunda haksızlık yapıldığını ve bunun Maradona'nın elle attığı gole benzediğini söyleyen Wolff, "Bu, kesinlikle Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı attığı golle aynı seviyede bir adaletsizlik. Yarış hakeminin tutarsızlığı şampiyonluğumuzu elimizden aldı. İtiraz edebilirdik ama şampiyonluğu mahkemede kazanmak istemedik." ifadelerini kullandı.





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