TÖSSFED Başkanı, VIRTUS Avrupa Yönetim Kurulu üyesi oldu!

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, VIRTUS Avrupa Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.



TÖSSFED'den yapılan açıklamada, Birol Aydın'ın, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen VIRTUS Avrupa Yönetim Kurulu seçimlerinde oy birliğiyle 3. defa üst üste yönetime seçildiği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, "Ülkemiz, özel sporcularımız ve şahsım adına 3. kez VIRTUS Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi seçilmenin çok büyük gururunu yaşıyorum. Bizlere olan güvenleri için tüm Avrupa üyesi ülke temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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