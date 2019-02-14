Tosic'in eşi Jelena'dan 123 dava birden

Sırp basını geçtiğimiz ay Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını yazdı.



İhanet görüntüleri kısa sürede yayıldı. Yine Sırp basınının iddiasına göre Jelena, görüntüleri yayınlattığı söylenen futbolcuya ölüm tehdidi yağdırdı. Genç topçu da 2 milyon euro'luk tazminat davası açtı.



Hakkında çıkan haberlere dayanamayan Jelena ise önceki gün Sırp basınına karşı 123 dava açtı. Dosyaların fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

Dosyalarla poz veren seksi şarkıcı, Sırp basınına "Hepinizin canını okuyacağım" mesajı yolladı.











