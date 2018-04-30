Tosic kırmızı kart gördü, Gomis penaltıyı kaçırdı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 61. dakikasında siyah-beyazlı takımdan Dusko Tosic kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Galatasaray adına kazanılan penaltıdan Gomis yararlanamadı.
GOL KAÇTI VE TERİM...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken 66. dakikada sarı-kırmızılılar penaltı atışından yararlanamadı.
Topun başına geçen Bafetimbi Gomis'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
Gomis'in şutu öncesinde Fatih Terim ellerini açıp taraftara dönerken, kaçan gol sonrasında ise büyük üzüntü yaşadı
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GOL KAÇTI VE TERİM...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken 66. dakikada sarı-kırmızılılar penaltı atışından yararlanamadı.
Topun başına geçen Bafetimbi Gomis'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
Gomis'in şutu öncesinde Fatih Terim ellerini açıp taraftara dönerken, kaçan gol sonrasında ise büyük üzüntü yaşadı
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