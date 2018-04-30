  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idmanda sakatlık yaşandı!
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Tosic kırmızı kart gördü, Gomis penaltıyı kaçırdı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 61. dakikasında siyah-beyazlı takımdan Dusko Tosic kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Kaynak: Sporx.com
Tosic kırmızı kart gördü, Gomis penaltıyı kaçırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2018 20:33
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 61. dakikasında siyah-beyazlı takımdan Dusko Tosic kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Galatasaray adına kazanılan penaltıdan Gomis yararlanamadı. 

GOL KAÇTI VE TERİM...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken 66. dakikada sarı-kırmızılılar penaltı atışından yararlanamadı.

Topun başına geçen Bafetimbi Gomis'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Gomis'in şutu öncesinde Fatih Terim ellerini açıp taraftara dönerken, kaçan gol sonrasında ise büyük üzüntü yaşadı

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için