TOSFED, İstanbul Park'ın Türk sporunun hizmetine sunulması için ne gerekiyorsa yapacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yarış pisti İstanbul Park'ın kapılarının Türk sporuna açılmasının, 2024'teki en önemli hedefleri olacağını söyledi.Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023'ün hem federasyon hem de otomobil sporları camiasının gelişiminin sürdüğü bir yıl olduğunu belirterek, "Sezonu, kulüplerimiz tarafından organize edilen 100'e yakın yarışla noktaladık. Karting ve tırmanma gibi bazı branşlarda tüm zamanların en yüksek katılım sayılarına ulaştık. Kadın sporcularımızın oranını bu sene de arttırdık. Öte yandan sporcularımız, neredeyse her hafta sonu Avrupa'daki pistlerden ve parkurlardan ülkemize kupalar getirmeye devam etti. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlamak için Bolu'da düzenlediğimiz 100. Yıl Rallisi de büyük ilgi çekti." dedi.Üçlertoprağı, akıbetinin ne olacağı kamuoyu tarafından merakla takip edilen İstanbul Park'a ilişkin "Zamanında devletimizin büyük bir vizyonla hayata geçirdiği pistin, Türk sporunun hizmetine sunulması için resmi makamlar ve kamuoyu nezdindeki çalışmalarımıza bu yıl daha da hız verdik. Gelinen son noktada Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği ihtar yazılarında belirtildiği üzere kira sözleşmesi 18 Temmuz 2023'te biten, işgalci durumunda olan kiracı firma, iki ayrı ihtara rağmen tesisi boşaltmıyor ve kamu zararına neden oluyor. 2024 için en önemli hedefimiz, Cumhuriyet tarihimizin en büyük spor tesisi olan İstanbul Park'ın kapılarının federasyonumuza, yarışlara, yurt dışında bayrağımızı temsil eden milli sporcularımıza, tüm sporcularımızın yapacağı antrenmanlara ve Türk halkına açılmasını sağlamak olacak. Sporcularımızla birlikte pisti kullanmaya başlayabilirsek otomobil sporları adına yepyeni ve bambaşka bir döneme start verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Otomobil sporlarını daha geniş kitlelere yayabilmek adına gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerine 2023'te de devam ettiklerini belirten Üçlertoprağı, "Federasyon olarak ilk kez kadın gözetmenlerimizin yardımcı pilot olarak yarışmaya başlayabileceği ücretsiz bir eğitim düzenledik, hatta bu eğitimi başarıyla bitirip yarışmaya başlayanlar oldu. İlkokullardaki trafik ve yol güvenliği eğitimimiz 'Velinin Karnesi Nasıl' projesini her ay devam ettirdik. Down sendromlu çocuklarımıza, TOSFED Körfez Pisti'nde yarış heyecanı yaşattık. 'TOSFED Yıldızını Arıyor' sporcu keşfetme projemizde 700'ün üzerinde katılımla bu sezon rekor kırdık. Farklı branşlardaki ulusal şampiyona yarışlarında, çevremizin korunmasına yönelik çalışmalarımıza hız verdik ve atık yağları, kullanılmış lastikleri merkezi bir sistemle toplayıp bertaraf etmeye başladık." diye konuştu.Üçlertoprağı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere yönelik yardım çalışmaları hakkında da şunları söyledi:"Camiamızın tüm gücüyle, kulüplerimiz ve gönüllülerimizin oluşturduğu yaklaşık 250 4x4 araç ve 500 gönüllü görevliyle beraber deprem bölgesine yardıma koştuk. Depremden üç ay sonra sponsorlarımızdan birinin desteğiyle içinde yarış simülatörleri, pedagog, animatör, oyuncaklar, kitaplar bulunan özel bir tırla bir buçuk ay boyunca depremden etkilenen 11 ildeki konteyner ve çadır kentleri ziyaret ederek 5000'den fazla çocuğumuza ulaştık."TOSFED'in sponsor portföyünü genişletmeyi sürdürdüğünü dile getiren Üçlertoprağı, "Her sene olduğu gibi sporumuza yeni sponsorlar kazandırmayı sürdürdük. Kurumsal ve finansal açıdan güçlenmemiz sayesinde 'artı kasa' ile yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca sene başında duyuracağımız yeni logo ve kurumsal kimlik çalışmasının da federasyonumuza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir yandan eğitim ve sporcu yetiştirmeye yönelik mevcut projeleri geliştirerek devam ettirirken diğer yandan sporumuza ve daha geniş perspektifte toplumumuza fayda sağlayacak bazı projeler üstünde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Üçlertoprağı, 2024 yılındaki sportif hedeflerine dair ise şunları kaydetti:"2024'ün rekabet ve katılımın bol olduğu bir sezon hedefliyoruz. Yarışlar bakımından belki de en önemli etkinlik, İspanya'da 100'e yakın ülke arasında Türkiye'yi temsil edeceğimiz, adeta bizim sporumuzun olimpiyatı olan FIA Motor sporları oyunları var. Bu kıymetli organizasyonda ülkemiz adına başarılı bir sonuç almak istiyoruz. Öte yandan sporcularımız ve takımlarımızın, her sene olduğu gibi Avrupa'daki çeşitli şampiyonalarda dereceye girmeye devam etmesini bekliyoruz."