TOSFED'in kurucu başkanı Oyman Atabay vefat etti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) kurucu başkanı Oyman Atabay, hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOSFED'in kurucu başkanı Oyman Atabay vefat etti
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16 Aralık 2023 18:34
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) kurucu başkanı Oyman Atabay, hayatını kaybetti.

TOSFED'in açıklamasına göre, otomobil sporlarında Türkiye'nin öncü isimlerinden Atabay, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Atabay'ın cenazesi, yarın Ankara'daki Karşıyaka Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

Atabay, uzun yıllar sürücü olarak yer aldığı otomobil sporlarında, Türkiye Otomobil Kulübü (TOK) başkanlığının ardından 1989 yılında Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) kurucu başkanı olarak spora hizmet etti. 1991-1997 arasında ilk iki dönem TOSFED'in başkanlığını yapan Atabay, devamında ise yönetim kurulu üyesi olarak federasyonda görev aldı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Atabay'ın ölümüne ilişkin "Sayın Oyman Atabay'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Sporumuz için çok uzun bir dönem büyük emekler sarf eden Oyman başkanımızın kalbimizde her zaman ayrı bir yeri olacak." ifadelerini kullandı.

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