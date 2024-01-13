Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) gala gecesi gerçekleştirildi.



Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yapılan organizasyonda, 2023 sezonu ödülleri sahiplerini buldu.



Etkinliğe, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan ile federasyon bünyesindeki kulüpler katıldı.



Ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Eren Üçlertoprağı, "2023 yılı şampiyonlarımızı taçlandırdığımız TOSFED ödül törenindeyiz. Maalesef bu yıl geçirdiğimiz depremin ardından yoğun bir sezon oldu. Biliyorsunuz TOSFED deprem bölgesinde çok aktif şekilde hem araçlarıyla hem gönüllü ve gözetmenleriyle rol aldı. Buradan tekrardan hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara şifa diliyorum. Diğer yandan bu yoğun sezonda toplam 93 adet yarış gerçekleştirdik. Bugün de bu yarışlarda dereceye giren sporcularımızı taçlandıracağız." diye konuştu.



İstanbul Park'a ilişkin konuşan Üçlertoprağı, şöyle devam etti:



"17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Cumhuriyet tarihimizin en büyük spor yatırımı olan İstanbul Park'ın süresi dolmuş bulunuyor. Buradaki eski kiracılar tesisi hala boşaltmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bir işgalci sınıflandırması var. Buradaki sürecin devam etmesini, hızlanmasını ve buranın tekrar yapıldığı amaçta olduğu gibi Türk sporuna, sporcusuna ve halkına açılmasını bekliyoruz. Bu yöndeki takibimiz, mücadelemiz devam edecek. Diğer yandan hem Bakanlığımız hem sponsorlarımız hem de camiamızdan aldığımız güçle TOSFED uzun süre sonra tekrar artı kasaya döndü. Gururla söyleyebilirim ki çok şeffaf şekilde yönetilen, borcu bulunmayan, ekonomik gücünü ispat etmiş bir federasyonuz. Bu bizim için çok elzemdi. Mevcut sportif ve ekonomik koşullarda bu duruma gelmek bizim için çok mutluluk verici bir durum. İnşallah 2024 yılında da federasyonumuzu layıkıyla temsil etmeye ve sporumuzu yükseltmeye devam edeceğiz."



- "2024'te Formula 1'in gelmesi şu anki şartlarda maalesef mümkün değil"



Eren Üçlertoprağı, 2024 yılında Formula 1'in Türkiye'de düzenlenemeyeceğini dile getirdi.



Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini aktaran TOSFED Başkanı, "2024'te Formula 1'in gelmesi şu anki şartlarda maalesef mümkün değil. Zaten biliyorsunuz pandemi şartlarında bizim de yoğun lobi faaliyetlerimizle gelmişti. Ülkemizin sağlık sistemindeki gücü ve devletimizden aldığımız güçle getirmiştik. Ancak son Formula 1'de yaşanan olaylar sonrası mevcut şartlarda gelmek istemediklerini söylemişlerdi. Çok şükür bu şartların artık ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Yeni açılacak ihaleyle tekrar ilerleyen yıllarda Formula 1'in Türkiye'ye gelmesi adına devletimizin bize vereceği yetkiyle beraber ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası arenada sporcularının önemli başarılar yakaladığını vurgulayan Üçlertoprağı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Uluslararası arenada sporcularımız uzun yıllar sonra başarı elde etmeye başladılar, bu bizim için gurur verici. Özellikle bunu İstanbul Park gibi bir tesisimiz olmadan, uluslararası standartlara ulaşamadan gerçekleştirmeleri daha kıymet verici çünkü sporcularımız burada antrenman yapamadığı için yurt dışına gidiyor. En yakın gidebilecekleri tesis Yunanistan ve İtalya'da bulunuyor. Bu da ülkemize ciddi bir döviz kaybına neden oluyor. Bu şartların ortadan kalkmasıyla ülkemizi, bayrağımızı daha başarılı şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Daha büyük dünya şampiyonları çıkaracağımız seviyelere taşımayı hedefliyoruz."



Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazananlara plaketleri takdim edildi. Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.



