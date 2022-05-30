TOSFED Baja Kupası'nın ilk yarışı, Bursa'da yapılacak

2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın ilk yarışı "Baja Mustafakemalpaşa", 10-12 Haziran'da Bursa'da gerçekleşecek.



Bursa Alternatif Sporlar Kulübünden (BASK) yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Cumartesi günü saat 11.30'da Mustafakemalpaşa Belediyesi önünden verilecek seremonik start ile başlayacak yarışa, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sporcu katılacak.



Yarışseverler, Baja Mustafakemalpaşa organizasyonunda, seyir zevki yüksek mücadele izleme fırsatı bulacak



Özel etabı 250 kilometre olan, iki günde toplam 580 kilometre koşulacak zorlu yarış, 11 Haziran saat 12.00'de Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi bölgesinden başlayacak.



Aynı gün Warn Türkiye özel etabını takiben Marmara Vinç özel etabı geçilecek.



Cumartesi günü 4 etap ve pazar günü 2 etap olarak devam edecek yarışmanın servis alanı, Hüdavendigar Kent Parkı'nda tüm Bursalıların ziyaretine açık olacak.



Organizasyon, 12 Haziran Pazar günü saat 16.45'te Aloft Bursa Hotel önünde yapılacak ödül töreniyle sona erecek.



