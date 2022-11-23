TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayağı Denizli'de yapılacak

2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 3. ayağı, hafta sonu Denizli'de gerçekleştirilecek.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Baja Denizli adıyla Denizli Doğa 4×4 Offroad ve Otomobil Sporları Kulübü tarafından Merkezefendi Belediyesi katkılarıyla 26-27 Kasım tarihlerinde Çamlaraltı mevkiinde belirlenen parkurda düzenlenecek.



Yarışın ilk günü sporcular, Edip Yaşar Kurtoğlu adının verildiği 53,79 kilometrelik Domuzini Deresi etabını iki kez geçecek.



İkinci gün 95,28 kilometrelik Kenan Çarpışantürk etabının geçilmesinin ardından organizasyon, saat 16.30'da Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.





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