Toscano-Anderson, McGee'yi poster yaptı!: "Kariyerimin en iyi smacı!"

Golden State Warriors forveti Juan Toscano-Anderson, dün gece Phoenix Suns pivotu JaVale McGee'yi poster yaptığı smacın "kariyerinin en iyisi" olduğunu söyledi.



Toscano-Anderson ilk çeyreğin bitimine 2:33 kala oyuna girdi ve 21 saniye sonra, McGee'nin üzerinden harika bir smaç bastı.



Suns'ın 18 maçlık galibiyet serisini sona erdiren Warriors'ın Chase Center'daki 118-96 galibiyetinin ardından, karşılaşmada 17 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynamış olan 28 yaşındaki oyuncu, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Kariyerimin en iyi smacıydı. NBA'de ve 2.10'luk bir adamın üzerinden... Hem de ligin en iyi iki takımının karşı karşıya geldiği bir maçta Warriors forması giyerken. Kusursuz bir sundae misali.



Harika bir poster oldu. Annemin evinde duvara asacağım, orası kesin. Yine de önümüzdeki maça odaklanmam lazım. Bunu gece yarısına kadar kutlamak için 1-2 saatim var. Sonra da San Antonio ile oynayacağız."



McGee, JTA'nın yorumlarına karşılık olarak, Twitter'da bu posteri imzalamayı teklif etti:



"Tebrikler genç adam, posteri senin için imzalarım!"







