Serbest oyuncu Juan Toscano-Anderson, Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşı Klay Thompson'ın 'gereğinden fazla kazanan' oyuncular listesinde bulunmasına tepki gösterdi.



Geçtiğimiz günlerde HoopsHype, tüm zamanların en 'gereğinden fazla maaş alan' NBA oyuncularının bir listesini yayınladı ve bu liste hem taraftarlar hem de oyuncular arasında tartışma konusu yarattı.



'Real Value' (Gerçek Değer) metriğine dayanan listede John Wall, Gordon Hayward ve Thompson gibi önemli isimler de yer alıyordu.



Thompson'ın eski takım arkadaşlarından Toscano-Anderson, Klay'in bu listede yer almasına olan şaşkınlığını, Twitter'da "Ciddi ciddi dört kez şampiyon olmuş bir adamı 'fazla maaş alan' listeye koymuşsunuz... İnternetten nefret ediyorum." ifadeleriyle dile getirdi.



Geçtiğimiz sezon 40,6 milyon dolar kazanan Thompson'ın gelecek yıl 43,2 milyon dolar kazanması bekleniyor. 33 yaşındaki oyuncu geçtiğimzi sezonu maç başına 21,9 sayı, 4,1 ribaund ve 2,4 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



