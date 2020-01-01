Toscano-Anderson: "Artık Steph benden ne isterse, yaparım"

Golden State Warriors çaylağı Juan Toscano-Anderson, düzenlediği protestoda takım arkadaşı Stephen Curry'in varlığından bahsetti.



Curry, Oakland sokaklarındaki barışçıl "Black Lives Matter" protestolarına katılan birkaç Warriors oyuncusu arasındaydı.



Toscano-Anderson, Curry'nin şöhretinin ve statüsünün mitingde yer alması için nasıl caydırıcı olabileceğini anladığını, ancak, Curry'nin tüm bunları bir kenara bırakmasının, üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktığını belirtti:



"Bu sadece mesleğimdeki birinin arkamda olduğunu bilmem açısından çok önemliydi. Steph'inki gibi bir pozisyonda olmanın zor olduğunu biliyorum, zor olduğunu söylemek istemiyorum ama dikkat etmek zorunda olduğunuz ince bir çizgi var. Onun kalibresinde ve şöhretinde birini burada görmek beni kesinlikle iyi hissettirdi. Oldukça güzel bir duygu."



Curry, hem sahada hem saha dışında Warriors'ın lideri konumunda. Burada yaptığı şeyde, takımdaki rolünün, basketbolu nasıl aştığını anladığını kanıtlamış oldu. Toscano-Anderson, Curry'ye şükran borçlu olduğunu da söyledi:



"Steph benden artık ne isterse, yapacak konumdayım. Bana destek olduğunu gösterdi ve artık ben de ona destek olacağım."



