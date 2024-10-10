Torunu yaşındaki katılımcıları yenip şampiyon oldu

Bolu'da düzenlenen masa tenisi turnuvasında torunu yaşındaki rakiplerini yenerek şampiyon olan 77 yaşındaki Süleyman Ölgün, spor yapmanın ve başarının yaşının olmadığını elde ettiği başarıyla ortaya koydu.



Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından eylül ayında gerçekleştirilen turnuvaya, yaşları 20-37 arasında değişen 14 kişinin yanı sıra 77 yaşındaki Ölgün de katıldı.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Damar, İlçe Sağlık Müdürü Selim Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanç, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aykut Karakuzu'nun da mücadele ettiği turnuvada, aralarında aktif olarak spor yapanlar ile hakemlerin de bulunduğu rakiplerini geride bırakan Ölgün birinci oldu.



Tekniker olarak çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra 2006 yılında ayrılan Ölgün, spora olan ilgisini sürdürdü.



İlerleyen yaşına rağmen azmiyle takdir toplayan Ölgün, sporu adeta yaşam tarzı olarak benimsiyor.



"Spora edebildiğim kadar devam edeceğim"



Süleyman Ölgün, AA muhabirine, şampiyon olduğu için mutlu olduğunu söyledi.



Turnuvaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün sosyal medya hesabındaki paylaşımını görerek katıldığını aktaran Ölgün, "Gençlerin arasında epey mücadele ettim. Hepsini yendim, Kupayı da aldım. Kıbrıscık'ta tanınmış oldum." dedi.



Ölgün, gençliğinde amatör olarak futbol oynadığını, voleybol ve masa tenisi oynamayı da öğrendiğini dile getirerek, "Masa tenisini sonradan öğrendim. Ankara'da fabrikada çalışırken öğrendim. Hala da oynamaya devam ediyorum. Ömrüm ve gücüm yettikçe de devam edeceğim." diye konuştu.



Turnuvada yaş olarak kendisine en yakın katılımcının 37 yaşında olduğuna işaret eden Ölgün, şöyle devam etti:



"3 çocuğum, 5 torunum, 3 de torunumun çocukları var. En büyük torunum 35 yaşında. Gençler benden böyle bir performans beklemedi. Önce beni önemsemediler gibi göründü. 'Yaş 77' deyince tereddüt etmediler. Ömrüm olursa seneye yaparlarsa yine katılırım. Spor her zaman iyidir. Spora edebildiğim kadar devam edeceğim. Gençlerin de spora devam etmesini istiyorum. Yaşlandıkça bırakmamak lazım. Yürüyüş, masa tenisi, imkanlar olduğu müddetçe insanların spor etkinliklerine katılmasını tavsiye ederim."



İbrahim Damar: "Süleyman amca spor sevgisi ve pozitif enerjisiyle katılımcıları heyecanlandırdı"



Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Damar da ilçe sakinlerinin, çocukların ve gençlerin spora ilgisini artırmak için etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.



Damar, bu kapsamda gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasına katılan Süleyman Ölgün'ün kendilerini şaşırttığını belirterek, "Turnuvaya güzel bir katılım oldu. Turnuvada Süleyman amcamızla tanıştık. Turnuvaya 15 kişi katıldı. Daire amirlerimizden, halktan katılımlar oldu. Süleyman amcamız bize güzel bir sürpriz oldu. Kendisi spor sevgisi ve pozitif enerjisiyle katılımcıları heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.



Teknik performansıyla diğer katılımcılara üstünlük sağlayan Ölgün'ün şampiyon olarak tahminleri boşa çıkardığını anlatan Damar, "Turnuvamıza güzel bir heyecan kattı. Spora katılım açısından sporun yaşının olmadığına dair güzel de bir örnek oldu. Turnuvaya katılanlar arasında aktif sporculuk yapanlar, profesyonel hakemler de vardı. Süleyman amcamızın onların arasından çıkarak şampiyon olması bizi mutlu etti. Kendisinden bu kadar iyi bir performans beklemiyorduk. Aktif sporcu olmaması ve yaşı nedeniyle daha ağır hareket eder diye düşünüyorduk. Bu kadar iyi olacağını düşünmüyorduk. Herkesi şaşırttı." şeklinde konuştu.



