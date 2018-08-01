Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği B36 Torshvan'ın teknik direktörü Jakup A Borg, işlerinin zor olduğunu söyledi.A Borg, mücadelenin oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk maçta 2-0 mağlup olduklarını hatırlatarak,dedi.Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu belirten A Borgdeğerlendirmesinde bulundu.B36 Torshavn oyuncusu Odmar Faerö ise siyah-beyazlı ekipte uluslararası deneyime sahip oyuncuların olduğuna dikkati çekerek,diye konuştu.Bu arada Faroe Adaları temsilcisi, 2 Ağustos Perşemba günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.