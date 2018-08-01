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Torshavn'dan Beşiktaş itirafı: "İşimiz çok zor"

Beşiktaş'ın, 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı B36 Torshavn karşılaşması öncesi Faroe Adaları temsilcisinin teknik direktörü Jakup A Borg basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Torshavn'dan Beşiktaş itirafı: 'İşimiz çok zor'
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01 Ağustos 2018 21:33
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği B36 Torshvan'ın teknik direktörü Jakup A Borg, işlerinin zor olduğunu söyledi.

A Borg, mücadelenin oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk maçta 2-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "İlk maçtaki skora göre burada işimiz çok zor." dedi.

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu belirten A Borg, "Daha önce böyle büyük bir takımla oynamamıştık. Bu harika bir şey, keyfini çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

B36 Torshavn oyuncusu Odmar Faerö ise siyah-beyazlı ekipte uluslararası deneyime sahip oyuncuların olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir atmosferde oynayacağız. Ancak biz buna milli maçlarda alıştık." diye konuştu.

Bu arada Faroe Adaları temsilcisi, 2 Ağustos Perşemba günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

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