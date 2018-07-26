Torshavn BJK maçı CANLI İZLE | B36 Torshavn Beşiktaş maçı canlı izle

B36 TORSHAVN BEŞİKTAŞ CANLI İZLE TIKLA

Liverpool, Beşiktaş'ı çağırdı: "Size verelim!"

KİRALAMA FORMÜLÜ OLMAZ

Beşiktaş, Vida için pazartesi masaya oturuyor!

BEŞİKTAŞ 25, VIDA'YA 8 MİLYON EURO

SÜPER LİG'İN KUPADAKİ EN BAŞARILISI OLDU!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ikinci çalım! Orkun...

ARAYA COCU'YU SOKTULAR

Beşiktaş'ın yeni stoperi, İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ta gözler Ryan Babel'de!

UEFA Avrupa Ligi 2. önce eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, B36 Torshavn ile karşı karşıya geliyor.Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in iki oyuncu isteğine karşın Vida'nın satılması durumunda savunmaya bir takviye yapmayı planlıyor.Transferde artık somut adımlar atmayı hedefleyen Beşiktaş'ın iki farklı senaryo üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.İngiliz kulüplerinin resmen talip olduğu Domagoj Vida ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetimin iki stoper yerine bir stoper alarak, transfer bütçesinin önemli bir kısmını orta saha ve forvete harcamayı planladığı belirlendi.Vida'nın gitmesi durumunda siyah-beyazlılar, Gary Medel'i stopere çekerek orta sahada boşalan yere kariyerli ve aynı zamanda uluslararası tecrübesi yüksek olan bir futbolcu transfer etmeyi düşünüyor.Negredo ile yolların ayrılması durumunda ise bu bölgeye de yıldız bir golcü ile yönetim, hücum hattını daha da güçlendirecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, "Vida ayrılırsa iki stoper birden almamız gerekir" açıklamasına rağmen Pepe ve Medel ikilisinin savunma hattı için yeteri kadar güçlü olduğunu düşünen Beşiktaş Yönetimi, savunmaya bir yerli stoper almayı planlıyor. Orta saha ve forvet için birçok isimle temas kuran siyah-beyazlılar, Vida'nın satılması durumunda bu planlamayı hemen devreye sokacak.Hem Domagoj Vida'nın satışı hem de transfer edilebilecek isimler için önümüzdeki günlerde yeniden yurt dışına çıkacak olan Başkan Fikret Orman'ın, transfer çalışmalarının çok gizli tutulmasını istediği ifade edildi.Transferde adı Beşiktaş ile anılan Liverpool'lu forvet Daniel Sturridge konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.Geçtiğimiz sezonun devre arasından beri adı sıkça Beşiktaş'la anılan Liverpool'lu forvet Daniel Sturridge konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.İngiliz basını, siyah-beyazlı takımın daha önce menajeriyle görüştüğü 28 yaşındaki futbolcu için Liverpool ile resmi temaslara başladığını iddia etti.Liverpool Echo gazetesinin haberinde teknik direktör Jürgen Klopp'un, haftalık 120 bin sterlin kazanan Sturridge'i istemediği ve yönetime satılsın raporu verdiği, sonrasında da İngilizlerin Beşiktaş'ı görüşmeye çağırdığı kaydedildi.Sonrasında pazarlık masasına oturulduğunu belirten gazete, 1.88 boyundaki santrfor için teklifte bulunan tek kulübün Beşiktaş olduğunun altını çizerken, cazip bir rakam önerildiğini ileri sürdü. Haberde ayrıca Liverpool cephesinin, sözleşmesi gelecek sezon sonunda biteceği için Daniel Sturridge'i kiralayamayacağı ifade edildi.Beşiktaş'ın teklifinin büyük ihtimalle kabul edileceği ve tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Süper Lig'de forma giymek için geri sayıma geçtiği bildirildi.,Dünya Kupası'ndaki performansı ile dikkat çeken Beşiktaş'ın stoperi Vida'ya, Uzak Doğu'dan teklif var. Çinli bir kulübün Hırvat stoperi kadrosuna katabilmek için çılgın teklif yaptığı öğrenildi!Mali yönden sıkıntılı bir dönemde olan ve bu süreci futbolcu satışından gelecek para ile aşmak isteyen Beşiktaş'ın bu bağlamda en önemli kozu olan Domagoj Vida ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya finalde kaybeden Hırvatistan'ın en önemli oyuncusu olmayı başaran ve dev organizasyona damga vuran deneyimli stoper için Liverpool'dan gelen 20 milyon Euro'luk rakam başkan Fikret Orman tarafından beğenilmemişti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ı sevindirecek haber Uzak Doğu'dan geldi. Dünya Kupası'nda Vida'yı yakın takibe alan Çinli bir kulübün yetkililerinin haber gönderdiği öğrenildi.Siyah-Beyazlı yöneticilerden oyuncunun transferi konusunda görüşme talep ettikleri bildirildi.UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynanacak olan maç için takımla birlikte Faroe Adaları'na giden Orman'ın pazartesi günü için görüşme sözü verdiği kaydedildi.Çinliler'in Vida'yı transfer etmekte oldukça ısrarlı olduğu ve 25 milyon Euro'yu gözden çıkardıkları öğrenildi. Hırvat stopere de yıllık 8 milyon Euro civarında bir ücret ödemeyi planladıkları ifade edildi.Detayların pazartesi günü görüşüldükten sonra transferin söz konusu rakamlara bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.Hırvatistan'ın D Grubu'nda Nijerya ve Arjantin'i mağlup ettiği maçlara ilk 11'de başlayan Vida, iki karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Vida, son 16 turunu garantileyerek çıktıkları İzlanda maçında ise dinlendirildi.Vida, son 16 turunda Danimarka ile oynanan maçta da savunmadaki yerini aldı. Beşiktaşlı oyuncunun da formasını giydiği Hırvatistan, çeyrek finalde Rusya'yı Vida'nın da gol attığı maçta penaltılarda eledi.Vida, İngiltere'yi uzatmalarda eleyerek yarı finale kaldıkları maçta da 120 dakika sahada kaldı.Fenerbahçe, önce Beşiktaş'ın anlaştığı Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etti. Ardından siyah-beyazlıların listesindeki Orkun'la da söz kesti.Fenerbahçe Beşiktaş'a çalım attı... Avrupa'da oynayan gurbetçi oyunculara yönelen 2 kulübün listesinde yer alan futbolcuların yeni adresi Beşiktaş değil Fenerbahçe oldu.Oysa Beşiktaş hem Ferdi Kadıoğlu hem de Orkun Kökçü için dev adımlar atmış ve bu oyuncuları imza aşamasına kadar getirmeyi başarmıştı.Beşiktaş ilk olarak Hollanda'nın Nijmegen takımında oynayan 18 yaşındaki Ferdi ve kulübü ile anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha hızlı davranması sonucu gurbetçi futbolcu Sarı-Lacivertli kulübe imza attı. Bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a attığı ilk gol oldu.F.Bahçe Ferdi'yi transfer ettikten sonra Beşiktaş'ın anlaşmaya yakın olduğu Feyenoord'lu Orkun Kökçü ile de söz kesti. Teknik Direktör Cocu'yu 3 gün önce araya sokan yönetim 17 yaşındaki Orkun'u imza aşamasına getirerek Beşiktaş'a ikinci çalımı attı..Beşiktaş'ın yeni transferi Şilili stoper Enzo Roco bu akşam İstanbul'a geliyor.Beşiktaş, 26 yaşındaki Şili'li stoper Enzo Roco'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getiriyor.Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor. Roco'nun 1.2 milyon Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.1.92 cm boyundaki stoper, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.Roco'nun, normalde Beşiktaş'ın transfer listesinde olmadığı belirtildi. Medel'in tavsiyesi sonrası gündeme giren Roco ile olumlu scout raporları üzerine görüşmeler başladığı ifade edildi. Menajeri Fernando Felicevich ile yapılan görüşmelerin ardında anlaşma sağlandığı öğrenildi.16 Ağustos 1992 doğumlu Enzo Roco, futbol hayatına Catolica U19 takımında başladı. Daha sonra Universidad de Catolica takımında profesyonel olan 1.91 boyundaki Enzo Roco, ilk yurtdışı deneyimini La Liga takımlarından Elche'de yaşadı. Elche'deki performansıyla dikkat çeken Roco, Şili takımlarından O'Higgins'e imza attı ve ardından Espanyol'a kiralandı. Enzo Roco son olarak Cruz Azul'e satın alma opsiyonuyla kiralandı. Roco, Cruz Azul'de devam etmek istemedi ve bunun üzerine istenmesine rağmen Cruz Azul satın alma opsiyonunu kullanmadı. Serbest kalan Enzo Roco, Beşiktaş'tan gelen 3+1 yıllık teklifi kabul etti.Beşiktaş'ın Norveç Ligi takımlarından Stabaek forması giyen 18 yaşındaki Hugo Vetlesen'i transfer etmeyi planladığı iddia edildi.Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim ortaya atıldı.BeIn Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Norveçli 10 numara Hugo Vetlesen'i kadrosuna katmayı düşünüyor.Siyah beyazlı ekibin, Norveç Ligi takımlarından Stabaek forması giyen 18 yaşındaki Hugo Vetlesen'i 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmek istediği belirtildi.10 numara mevkiinde forma giyen Vetlesen, bu sezon 15 kez Norveç Ligi'nde forma giyerken gol atamadı, bir asist kaydetti.Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Orkan ve Ahmet Çalık ile ilgilendiklerini açıkladı.Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a transfer açıklamalarında bulundu.Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'tan Orkan Çınar ve Galatasaray'dan Ahmet Çalık ile ilgilendiklerini söyledi.Orkan Çınar listemizde var. Ama maliyetinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle yerli futbolcuların Euro bazında ücret istemesini mantıksız buluyorum. Kiralık oyuncu için yüksek maliyete girmeyi mantıklı bulmuyoruz. Anlaşmanın zor olacağını düşünüyorum""Galatasaray, Ahmet Çalık'ı göndermek isterse devreye gireriz. Ondan önce bir teklif yaparak oyuncunun kafasını karıştırmak istemeyiz. O bölgede sıkıntılarımız var. Özellikle John Boye gittikten sonra çabuk bir stopere ihtiyacımız var. Önce sağ açık, sonra stoper almak istiyoruz.Beşiktaş'ın bu akşamki B36 Torshavn karşılaşmasında en önemli hücum silahı Ryan Babel olacak.Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçında en önemli hücum silahı Ryan Babel olacak.Yeni saç stiliyle Kara Kartal'ın Avusturya kampında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, bu akşam rakip kaleye daha yakın oynayacak.Mücadeleye Cyle Larin'le birlikte forvet hattında başlayacak olan Babel, oyunun gidişatına göre zaman zaman kendi bölgesi olan sağ kanat hattına geri dönecek.Teknik direktör Şenol Güneş'ten maç boyunca rakip kaleyi sert vuruşlarıyla yoklaması yönünde talimat alan Babel, atacağı gollerle takımına rövanş öncesinde avantajı getirmeyi çalışacak.