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Torrey Craig'in burnu kırıldı, Heat'e karşı yok!

Milwaukee Bucks'ın benchten gelen forveti Torrey Craig'in, geçtiğimiz Pazar günü New York Knicks'e karşı oynanan maçta burnunun kırıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın benchten gelen forveti Torrey Craig'in, geçtiğimiz Pazar günü New York Knicks'e karşı oynanan maçta burnunun kırıldığı bildirildi.

Bucks, Craig'in sakatlığının ciddiyetini açıkladı ve bu gece Miami Heat'e karşı forma giyemeyeceğini duyurdu.

Craig, Knicks'in 130-110'luk galibiyetinin dördüncü çeyreğinde sakatlanmıştı. Kırık, Craig'e yapılan tomografide ve Pazartesi günü New York'ta ek bir değerlendirme yaptıktan sonra keşfedildi.

Milwaukee, Denver Nuggets ile üç sezon geçirmiş olan Craig ile geçtiğimiz ay anlaşmıştı. Craig, geçtiğimiz sezon 18.5 dakika ortalamayla forma giydiği Nuggets'ta 5.4 sayı, 3.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Bu sezon ise Bucks'ta oynadığı iki maçta da skor üretemeyen Craig, 6.5 dakikada 2.0 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları tutturdu.


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