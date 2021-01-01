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Torrey Craig, NBA şampiyonluk yüzüğünü şimdiden garantiledi!

Sezona Milwaukee Bucks formasıyla başlayan Phoenix Suns forveti Torrey Craig'in, bu sayede 2021 NBA Finalleri'nin sonucu nasıl olursa olsun bir şampiyonluk yüzüğü kazanacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sezona Milwaukee Bucks formasıyla başlayan Phoenix Suns forveti Torrey Craig'in, bu sayede 2021 NBA Finalleri'nin sonucu nasıl olursa olsun bir şampiyonluk yüzüğü kazanacağı bildirildi.

Craig, Bucks ile oynadığı 18 maçta 2.5 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları tutturması sonrası, 18 Mart'ta Phoenix'e takas edilmişti.

Phoenix ile rolü artan Craig, 32 normal sezon maçında 7.2 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Bu yılki playofflarda Craig, Suns formasıyla 16 maçın hepsinde oynamış ve eski takımı Denver Nuggets'a karşı 6.8 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları ile oynadıktan sonra, Batı Konferansı Finalleri'nde maç başına 3.3 sayı ve 3.0 ribaund istatistiklerini tutturmuştu.


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