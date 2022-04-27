Torrent ve Pulgar buzları eritti

Domenec Torrent, devre arasında transfer edilen ve fazla forma şansı verilmeyen Pulgar'ı yine 11'de oynatmayı planlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Torrent ve Pulgar buzları eritti
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27 Nisan 2022 09:29
Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, transfer edildiği günden bu yana soğuk yaklaştığı Erick Pulgar'la arasındaki buzları eritti.

İki maçtır Şilili ön liberoya ilk 11'de görev veren İspanyol teknik adam, Sivas karşısında da tecrübeli oyuncuyu oynatacak.

Taylan'ın iyileşmesi halinde, orta sahada Pulgar, Taylan ve Berkan üçlüsünün birlikte görev alması düşünülüyor. 
 
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