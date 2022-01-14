Torrent: 'Türkiye'nin tek 4 yıldızlı kulübündeyim'

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent Font, imza sonrası açıklamalarda bulundu.
İspanyol teknik adam, "Bu büyük kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir kulüp Galatasaray. 4 yıldızı ilk kazanan ve Türkiye'nin tek 4 yıldızlı kulübü. Aynı zamanda Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek Türk takımı. Ben bu kulüple çok büyük işler başaracağıma inanıyorum." dedi.
Torrent, "Herkes Galatasaray taraftarını biliyor, hem Türkiye'de hem dünyada. Ne kadar şevkle, kendilerini vererek desteklerini biliyorlar. Ben de bu takıma gerçekten bir fayda sağladıklarını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
İspanyol teknik adam, "Bu büyük kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir kulüp Galatasaray. 4 yıldızı ilk kazanan ve Türkiye'nin tek 4 yıldızlı kulübü. Aynı zamanda Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek Türk takımı. Ben bu kulüple çok büyük işler başaracağıma inanıyorum." dedi.
Torrent, "Herkes Galatasaray taraftarını biliyor, hem Türkiye'de hem dünyada. Ne kadar şevkle, kendilerini vererek desteklerini biliyorlar. Ben de bu takıma gerçekten bir fayda sağladıklarını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Domenec Torrent Font✍️
Galatasaray'da başarılı olur mu?🤔 pic.twitter.com/Rhru6KpXGf
— Sporx (@sporx) January 14, 2022