Torrent'ten Taylan'a özel uyarı

33. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray, ligden düşen Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Evinde son 3 maçı kazanan Galatasaray, seriyi sürdürmek istiyor.
Teknik direktör Domenec Torrent de oyuncularıyla yaptığı toplantıda taraftara galibiyet hediye etmelerini söylerken Taylan Antalyalı'ya özel uyarılarda bulundu..
Torrent'in Taylan'a "Savunmadan top çıkarırken dikkatli ol. Görerek oyna ve riskli olmayan paslar at" dediği kaydedildi. Taylan'ın da elinden geleni yapacağı sözü verdiği belirtildi.
Teknik direktör Domenec Torrent de oyuncularıyla yaptığı toplantıda taraftara galibiyet hediye etmelerini söylerken Taylan Antalyalı'ya özel uyarılarda bulundu..
Torrent'in Taylan'a "Savunmadan top çıkarırken dikkatli ol. Görerek oyna ve riskli olmayan paslar at" dediği kaydedildi. Taylan'ın da elinden geleni yapacağı sözü verdiği belirtildi.