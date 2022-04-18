Torrent'ten Taylan'a özel uyarı

Yeni Malatyaspor maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Taylan'a uyarı geldi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Torrent'ten Taylan'a özel uyarı
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18 Nisan 2022 08:50
33. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray, ligden düşen Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Evinde son 3 maçı kazanan Galatasaray, seriyi sürdürmek istiyor. 

Teknik direktör Domenec Torrent de oyuncularıyla yaptığı toplantıda taraftara galibiyet hediye etmelerini söylerken Taylan Antalyalı'ya özel uyarılarda bulundu..

Torrent'in Taylan'a "Savunmadan top çıkarırken dikkatli ol. Görerek oyna ve riskli olmayan paslar at" dediği kaydedildi. Taylan'ın da elinden geleni yapacağı sözü verdiği belirtildi.
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