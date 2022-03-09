Xavi'nin Barcelona'sını günlerdir analiz eden Galatasaray'ın Katalan hocası Domenec Torrent, savunmayı geride konuşlandırıp önlerine kalabalık bir orta saha dizecek.



Galatasaray'ın, Barcelona ile oynayacağı dev maça artık sayılı saatler kaldı.



Fatih Terim yönetiminde UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda, Devler Ligi olarak gösterilen rakiplerin arasından namağlup çıkan sarı kırmızılıların Domenec Torrent ile nasıl bir oyun anlayışı benimseyeceği de cevabını bulacak.



İspanyol teknik adam eski kulübüne karşı önceliği kaybetmemek olarak belirledi. Torrent yaptırdığı taktik idmanlarda defans hattını geride konuşlandırırken, önünde kalabalık bir orta sahayla rakibini durdurmayı planlıyor.



MARCAO - NELSSON'A ÖZEL ÇALIŞMA



Barcelona analizlerini tamamlayan Domenec, rakibin hızlı oyuncularının defans arkasına kaçırılmaması için özel olarak Marcao-Nelsson ikilisiyle birebir çalışmalar yaptı.



Kapılacak toplarda hızlı hücumlarla tehlikeli olmak isteyen ve forvette mücadeleci bir yapıya bürünmek adına ileride Mustafa'yı oynatacak olan İspanyol teknik adam, orta sahada Berkan, Taylan ve Pulgar'ı birlikte deniyor.





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