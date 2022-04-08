Torrent'ten Ramazan'a saygı

Galatasaray'ın teknik patronu Domenec Torrent, ramazan ayının gelmesiyle birlikte programı ayarladı

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Torrent'ten Ramazan'a saygı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2022 14:14
Galatasaray'ın teknik patronu Domenec Torrent, ramazan ayının gelmesiyle birlikte idman ve izin günlerini yeniden programladı.

Sabah idmanlarını iptal eden Torrent, antrenmanları akşama kaydırdı. Çalışmayı bitiren oyuncular iftarını tesislerde açıyor. Ayrıca oyuncular kritik maçlara rağmen haftada iki gün izin yapıyor.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.