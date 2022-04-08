Torrent'ten Ramazan'a saygı

Galatasaray'ın teknik patronu Domenec Torrent, ramazan ayının gelmesiyle birlikte idman ve izin günlerini yeniden programladı.Sabah idmanlarını iptal eden Torrent, antrenmanları akşama kaydırdı. Çalışmayı bitiren oyuncular iftarını tesislerde açıyor. Ayrıca oyuncular kritik maçlara rağmen haftada iki gün izin yapıyor.