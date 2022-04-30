Torrent'ten Pulgar ve Babel raporu

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Domenec torrent, yönetime Babel ve Pulgar için raporunu sundu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Torrent'ten Pulgar ve Babel raporu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2022 10:27
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in takım ile ilgili bir rapor hazırladığı iddia edildi.

Takvim'in derlediği habere göre raporda Ryan Babel ile Pulgar'ın takımda 1 yıl daha kalmasını istediği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'in Championship takımlarından biri ile anlaştığı iddia ediliyordu.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ