Torrent'ten Pulgar ve Babel raporu

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in takım ile ilgili bir rapor hazırladığı iddia edildi.



Takvim'in derlediği habere göre raporda Ryan Babel ile Pulgar'ın takımda 1 yıl daha kalmasını istediği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'in Championship takımlarından biri ile anlaştığı iddia ediliyordu.









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