Torrent'ten Pulgar, Boey ve Muhammed kararı!

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray'da taşlar yerine oturmaya başlıyor. Sarı-kırmızılılarda kritik Yukatel Kayserispor maçıyla beraber kadroda değişim yaşanacak. Teknik Direktör Domenec Torrent, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Mustafa Muhammed'e hafta sonu ilk 11'de şans verecek.Mısırlı golcü ileri uçtaki yerini yeniden alacak. Torrent, Bafetimbi Gomis'i maçın gidişatına göre sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Fiziksel açıdan henüz hazır olmayan Fransız forvetin ilk planda 15-20 dakika oynaması düşünülüyor.Cim-Bom'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı isimlerden Erick Pulgar ise Kayserispor maçıyla beraber takımdaki yerini alacak. Uzun bir seyahatin ardından takıma katılan ve ayak bileğindeki problem de dikkate alınarak Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son dakikalarda sahaya sürülen Şilili oyuncu, Kayseri maçında 11'de olacak.Teknik patron Torrent, sağ bekte ise Sacha Boey'u tercih edecek. Geçirdiği hastalık sonrası hazır görünmeyen ve Alanya'da kulübede bekletilen Boey de, Mustafa Muhammed ve Pulgar gibi Kayseri karşılaşmasında takımdaki yerini alacak.Omar'ın hastalıktan çıkması ve fiziksel açıdan eksiklerinin bulunması nedeniyle şimdilik Boey'de karar kılındı. Sakatlık ve hastalık sürecini geride bırakan Boey'in kendini bulmaya başladığı da vurgulandı.