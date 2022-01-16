Torrent'ten oyunculara: "8 haftadır sizi izliyorum"

Domenec Torrent'in Galatasaray'da gündeme tam 50 gün önce geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Torrent'ten oyunculara: '8 haftadır sizi izliyorum'
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16 Ocak 2022 10:51
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in tam 50 gün önce sarı-kırmızılıların gündemine geldiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI B PLANI

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; 21 Kasım'da 2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde oyundan atılan Fatih Terim'in performansını sorgulamaya başlayan yönetim, B Planı olarak Domenec Torrent'i belirledi. İspanyol hocaya sezon sonu için 'hazır ol' mesajı gönderildi. Ancak kötü sonuçlar devam edince bu operasyon ocak ayına çekildi ve Terim'le yollarını ayıran yönetim jet hızıyla Torrent'i getirdi.

OYUNCULARA MESAJ

59 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da oyunculara yaptığı konuşmada, "8 haftadır sizi takip ediyorum, maçlarınızı izliyorum" diyerek takıma hakim olduğunun mesajını verdi.

 

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