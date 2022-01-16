Torrent'ten oyunculara: '8 haftadır sizi izliyorum'

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in tam 50 gün önce sarı-kırmızılıların gündemine geldiği ortaya çıktı.



FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI B PLANI



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; 21 Kasım'da 2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde oyundan atılan Fatih Terim'in performansını sorgulamaya başlayan yönetim, B Planı olarak Domenec Torrent'i belirledi. İspanyol hocaya sezon sonu için 'hazır ol' mesajı gönderildi. Ancak kötü sonuçlar devam edince bu operasyon ocak ayına çekildi ve Terim'le yollarını ayıran yönetim jet hızıyla Torrent'i getirdi.



OYUNCULARA MESAJ



59 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da oyunculara yaptığı konuşmada, "8 haftadır sizi takip ediyorum, maçlarınızı izliyorum" diyerek takıma hakim olduğunun mesajını verdi.









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