Torrent'ten Morutan kararı

Galatasaray'a geldiği günden bu yana adaptasyon sürecini henüz atlatamayan Morutan'a formül arayan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncuyu oynatarak kazanmaya karar verdi.
Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Yeni Malatyaspor sınavında kadroya almadığı Rumen futbolcuyu, Altay karşısında sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Morutan'ın İzmir'deki maçta sağ kanat yerine, Berkan - Pulgar ikilisinin önünde denenmesi seçenekler arasında.
Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Yeni Malatyaspor sınavında kadroya almadığı Rumen futbolcuyu, Altay karşısında sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Morutan'ın İzmir'deki maçta sağ kanat yerine, Berkan - Pulgar ikilisinin önünde denenmesi seçenekler arasında.