Torrent'ten Morutan kararı

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, adaptasyon sürecinde zorlanan Olimpiu Morutan için oynatma kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Torrent'ten Morutan kararı
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22 Nisan 2022 10:20
Galatasaray'a geldiği günden bu yana adaptasyon sürecini henüz atlatamayan Morutan'a formül arayan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncuyu oynatarak kazanmaya karar verdi.

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Yeni Malatyaspor sınavında kadroya almadığı Rumen futbolcuyu, Altay karşısında sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Morutan'ın İzmir'deki maçta sağ kanat yerine, Berkan - Pulgar ikilisinin önünde denenmesi seçenekler arasında.

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