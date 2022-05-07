Torrent'ten kadroda 4 değişiklik!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, son yapılan Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'ine göre 1'i mecburi 4 değişiklik yaptı.



Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren turuncu-lacivertli ekibe konuk oldu. Galatasaray, ligin 35. haftasında sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişiklikle mücadele etti.



Teknik direktör Torrent, takımını Medipol Başakşehir karşısına Fernando Muslera, Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed'den oluşan kadroyla çıkardı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli görev bekledi.



Torrent, Sivasspor maçında ilk 11'de görev yapan ancak cezalı duruma düşen Emre Kılınç'tan Başakşehir karşılaşmasında yararlanamadı. İspanyol teknik adam, söz konusu maça ilk 11 başlayan Pulgar ile Gomis'i yedeğe çekerken Semih Kaya'yı kadroya almadı. Torrent, bu oyuncuların yerine Alpaslan, Berkan, Cicaldau ve Mustafa Muhammed'e forma verdi.





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