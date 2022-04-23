Torrent'ten gençlere yine şans yok

Galatasaray pazar günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cimbom son olarak evinde Yeni Malatya'yı 2-0 yenmesine rağmen teknik direktör Domenec Torrent eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



İspanyol hoca Galatasaray'ın ligde hedefi kalmaması ve Malatya'nın küme düşmesine rağmen U19 takımından hiçbir isme şans vermediği için adeta yerden yere vurulmuştu.



Torrent maç sonunda yaptığı açıklamada kalan tüm karşılaşmaları kazanmak istediğini ve buna yönelik kadro kurduğunu söylemişti.



Domenec Torrent, Altay deplasmanında da taraftarları çıldırtacak. Çünkü tecrübeli hoca İzmir'e U19 takımından kimseyi götürmeyi düşünmüyor.



Torrent'in ayrıca sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Babel, Gomis ve Pulgar gibi isimlere de Altay önünde yine forma vereceği öğrenildi.





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