Torrent'ten gençlere yakın takip

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor'a karşı oynanan U19 ligi mücadelesini yakından takip etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Torrent'ten gençlere yakın takip
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31 Mart 2022 12:57
U19 Elit Ligi'nde Galatasaray ve Trabzonspor , 15. hafta erteleme mücadelesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, Aslan'ın hocası Domenec Torrent ve ekibi de tribünden takip etti. Gündemdeki başkan adaylarının hiçbirinin birlikte çalışmayı düşünmediği ve kulüpteki geleceği belirsiz olan İspanyol teknik adam, buna karşın genç oyuncuları yakından izleyerek, yardımcılarıyla beraber öne çıkan isimleri not aldı. Takımda uzun süredir forma şansı bulamayan Arda Turan da maçı izlemeye gelenler arasındaydı. Takım elbiseyle saha kenarında duran Arda, maç sonrası gençleri tebrik etti.

Zirvedeki yerini korudu

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını Taha Aydınlı ve Umut Erdem'in golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci devrede Süleyman Cebeci'nin frikikten şık golü, farkı bire indirdi. Son sözü ise uzatma anlarında Baran Aksaka söyledi ve Cim Bom mücadeleyi 3-1 kazanarak, liderlik koltuğundaki yerini pekiştirdi.

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