Torrent'ten futbolculara: "Benim için kazanın"

Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın başında olmayacağını oyuncularına açıklayan Aslan'ın hocası Torrent, "Kalan 3 maçı benim için kazanmanızı istiyorum. Ne olursa olsun ligi en iyi yerde bitirmek zorundayız" diye konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Torrent'ten futbolculara: 'Benim için kazanın'
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06 Mayıs 2022 09:30
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, önümüzdeki sezon Florya'da olmayacağını oyuncularına iletirken, ligin kalan bölümü için de bir ricada bulundu.

"Önümüzdeki sezon ben yokum" diyen İspanyol çalıştırıcı, "Kalan 3 maçı benim için kazanmanızı istiyorum. Ne olursa olsun ligi en iyi yerde bitirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Torrent'ten tüm çalışma dönemini kapsayan bir rapor isteyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önümüzdeki günlerde tecrübeli hocanın görevine son vermeye hazırlanıyor. Bir numaralı hoca adayı Okan Buruk olan Elmas, 11 Haziran'daki kongre öncesi bu operasyonu tamamlamanın peşinde. 

 
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