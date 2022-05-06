Torrent'ten futbolculara: 'Benim için kazanın'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, önümüzdeki sezon Florya'da olmayacağını oyuncularına iletirken, ligin kalan bölümü için de bir ricada bulundu.diyen İspanyol çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.Torrent'ten tüm çalışma dönemini kapsayan bir rapor isteyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önümüzdeki günlerde tecrübeli hocanın görevine son vermeye hazırlanıyor. Bir numaralı hoca adayı Okan Buruk olan Elmas, 11 Haziran'daki kongre öncesi bu operasyonu tamamlamanın peşinde.