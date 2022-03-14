Torrent'ten derbi sözleri: "En iyi şekilde hazırlandık"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş derbisi öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Torrent'ten derbi sözleri: 'En iyi şekilde hazırlandık'
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14 Mart 2022 19:10
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent karşılaşma öncesi açıklama yaptı.

14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan İspanyol teknik adam, "Tıp Bayramı, öncelikle Türk sağlık çalışanlarının bugünün kutlarım. Bir gün yetmez, her gün kutlanmalılar. Onlara teşekkür ederiz." dedi.

Derbi için açıklama yapan Torrent, "Özel bir hafta yaşadık. Hava şartları nedeniyle mecburen İzmir'de çalıştık. Ancak bu bahane olamaz. En iyi şekilde hazırlandık. La Liga, Bundesliga ve Premier League'de büyük derbilerde bulundum. Taraftarlar derbileri önemser. Biz her maçı kazanmak isteriz. Bugün de burada rakibimiz Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

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