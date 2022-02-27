Torrent'ten Barcelona açıklaması: "Şansımız yok demedim"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 4-2'lik Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Torrent'ten Barcelona açıklaması: 'Şansımız yok demedim'
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27 Şubat 2022 23:20
Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.

Galatasaray'da sezon ortasında göreve geldiğini hatırlatan Torrent, "İlk önce zamana ihtiyacım vardı. O zamanla birlikte sonuç da almak lazım. Bu yolda devam edeceğiz. Bu sadece 3 puan daha fazlası değil." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, maç öncesinde ismi anons edilirken taraftarın kendisini ıslıkla protesto etmesiyle ilgili soru üzerine, "Taraftar bu maçta bizi destekledi. Onların destekleriyle kazandığımızı söyleyebilirim. Bazı şeyleri kontrol etmek imkansız. Mesela birileri benim 'Barcelona'ya karşı şansımız yok.' dediğimi söylemiş. Halbuki öyle bir şey söylemedim. Bu tarz doğru olmayan şeylerin söylenmesi bizim imajımızı kötü etkiliyor. Ben sadece Barcelona'nın formda olduğunu söyledim. Biz de Galatasaray'ız ve tabii ki onlarla mücadele edeceğiz. Biz burada taraftarlar için oynuyoruz, taraftar olmadan futbolun bir anlamı kalmıyor. Bugün geriye düştüğümüzde onlar bize inanılmaz yardımcı oldu ve onlar kazandılar maçı. Onlar için oynuyoruz." diye konuştu.

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