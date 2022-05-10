Torrent, tazminatında indirim yapmıyor!

Üst üste gelen kötü skorlar ve oynanan kötü futbol sonrası Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent'in vedası için gün sayılıyor... Ancak İspanyol hocanın sözleşmesinin feshi konusunda büyük bir kriz yaşanıyor.



Sarı-Kırmızılı yönetim, olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı Fatih Terim'in yerine göreve getirdiği Torrent'le 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Başkan Burak Elmas'ın tecrübeli teknik adamla yaptığı bire bir görüşmelerde 1 milyon Euro ödeyerek sözleşmeyi feshetme teklifi yaptığı öğrenildi. Ancak alınan bilgilere göre Torrent'in bonuslarla beraber yeni sezondaki kazancı olan yaklaşık 2.1 milyon Euro'nun tamamını yönetimden talep ettiği belirtiliyor.



Büyük bir ekonomik sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetimi ise bu rakamı ödemeye kesinlikle yanaşmıyor. 0-0 sona eren Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında 1 yıllık sözleşmesinin olduğunu hatırlatan ve "Yeni sezonda görevime devam etmek istiyorum" diyen Domenec Torrent'in hedefinin yönetimi köşeye sıkıştırarak istediğini almak olduğu belirtiliyor.



'YENİ'YE KALACAK!



Eğer Başkan Elmas ile İspanyol teknik adam arasında yapılan sözleşme fesih görüşmelerden sonuç çıkamazsa, 11 Haziran'daki seçimin ardından göreve gelecek olan yeni yönetim kucağında çok büyük bir kriz bulacak.



