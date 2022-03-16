Torrent: 'Taraftarımızla Barça'yı eleceğiz!'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Barcelona maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İşte Domenec Torrent'in sözleri:



"Beşiktaş maçı çok önemliydi. Bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır. Beşiktaş'a kaybetseydik, neden daha iyi oynamadığımızı sorardınız. Dün yenileme idmanıydı. Bugün bütün takım birlikte idmana çıkacak. Normal bir hafta değildi, oyuncular Beşiktaş maçında yorgundu. Barcelona maçından sonra İzmir'de antrenman yaptık. Ne oldu? Pazar geldik, pazartesi maça çıktık.



Oyuncular fizik olarak çok çalıştılar, çok büyük efor harcadılar. Perşembe günü de 90 dakika mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona'dan sonra da iki gün içinde hem yolculuk yapacağız, hem de maça çıkacağız. Ne varsa o, değiştirebileceğimiz bir durum yok.



"BARÇA, TÜRKİYE'DE YETERİNCE TANINMIYOR"



"Barcelona gibi kalitesi çok üstün olan bir takıma karşı oynamak farklı. Ancak biz tur için oynayacağız. Oyun planımız da buna göre olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar, bizden sonra Osasuna'ya 4 atmalarına baksınlar. Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmeliyiz. Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona."



"BİRLİKTE OYNARSAK KAZANIRIZ"



"Beşiktaş maçında beklerimizi ileriye doğru değil, içe doğru oynattık. Kontraya hazırlıklı olma açısından. Barcelona bireysel olarak daha üstün. Birlikte oyuna çok dikkat etmeliyiz. Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz.



Barcelona'ya karşı dünyanın bütün takımları geride oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onlara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor."



"YÜZDE DEĞİL OLASILIK KONUŞURUM"

"Taraftarınızla Barcelona'ya karşı yüzde kaç şansınız var?"



- Ben yüzde olarak değil, olasılık olarak konuşurum. Sahamızda taraftarımız çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığında, çok yardımcı oldular. Perşembe günü yine aynısı olacak. Onlarla çok güçlüyüz. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol şanslarımız mutlaka olacaktır. Barcelona'ya ilk dakikadan itibaren iyi oynamalısınız. Özellikle kalecimizin çok iyi olması lazım. Sonrasında fırsatlardan yararlanabiliriz. Sonuç alabileceğimize inanıyorum.



"TARAFTARIMIZLA GÜZEL BİR SONUÇ ELDE EDECEĞİZ"



"Katalanca soru sorabilir miyim? Bunun için özellikle geldik. Barcelona, Türk cehennemine çıkacak. Sonuç nasıl olacak?"



- "Taraftarımız çok güçlü. Onların özellikle kötü anlardaki desteğiyle bu anları atlatıyoruz. Zor bir hafta geçirdik ve desteğe çok ihtiyacımız var. Taraftarın desteğiyle güzel bir sonuca ulaşacağız."



"SADECE ARDA VE HALİL"



"Arda Turan sakat olduğu için kadro dışı. Halil Dervişoğlu'nun ateşi vardı, doktorla tekrar konuşmamız gerekiyor."



"5 YIL BURADA KALIRSAM HARİKA OLUR"



"Bir gün Barcelona'yı Çalıştırmak ister misin?"



- "Şu anda Galatasaray'da çok mutluyum. Önümüzdeki 5 yıl burada olursam, harika olur. Şu an Barcelona maçını düşünüyorum. Galatasaray sonrasında ne yaparım, bilmiyorum."



"MAÇI KONUŞACAĞIM, OYUNCULARI DEĞİL"



"Morutan ve Cicaldau daha fazla süre bulacak mı?"



- "Soruyu soran Romanyalı anlıyorum Romanyalı futbolcuların durumunu merak ediyorsun. Ama önümüzde çok önemli bir maç var, maçı konuşacağım oyuncuları değil."





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